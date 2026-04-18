El día después de las amenazas en escuelas: investigaciones y detenidos en todo el país

Tras una semana marcada por amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, el sistema educativo argentino atraviesa un “día después” atravesado por operativos, investigaciones judiciales y nuevas medidas de prevención. Lejos de disiparse, la preocupación continúa, mientras autoridades buscan contener el impacto y frenar la viralización de mensajes intimidatorios.

En distintas provincias, las causas avanzan con detenciones, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos. El fenómeno, que combina mensajes escritos en establecimientos y su difusión en redes sociales, es analizado como una posible tendencia replicada entre adolescentes, en algunos casos vinculada a desafíos virales.

Investigación en marcha y advertencias penales

Uno de los casos más recientes se registró en Salta, donde fueron detenidos jóvenes —incluidos menores— acusados de realizar amenazas en instituciones educativas como el Colegio Walter Adet. Los mensajes, hallados en baños escolares, advertían sobre posibles ataques en fechas específicas.

Las investigaciones apuntan a determinar si se trató de hechos aislados o de una conducta replicada. En paralelo, la Justicia advirtió que estas acciones pueden encuadrarse como intimidación pública, con penas que van de 2 a 6 años de prisión, incluso cuando los responsables sean menores punibles.

En Córdoba, el escenario es aún más amplio: se registraron más de 100 denuncias en distintas localidades, con imputaciones a adolescentes y múltiples allanamientos ordenados por la Justicia. Allí, especialistas señalan que la difusión de estos mensajes puede implicar responsabilidades penales como instigación o coautoría.

Un patrón que se repite

Las amenazas presentan características similares: frases como “mañana tiroteo” o “llueven balas”, escritas en paredes o difundidas por redes sociales, muchas veces con fechas concretas. Esa repetición encendió alertas sobre un posible “efecto contagio” alimentado por la circulación digital.

El impacto, sin embargo, trasciende lo judicial. La principal consecuencia es el temor en la comunidad educativa: ausentismo, suspensión de actividades y una fuerte sensación de incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias.

San Juan: operativos durante toda la jornada y llamado a la calma

En San Juan, la jornada del sábado 17 de abril estuvo marcada por un despliegue preventivo que se extendió durante todo el día. Desde temprano, escuelas de la provincia contaron con presencia policial en accesos y alrededores, como parte de un operativo coordinado entre el Ministerio de Educación, fuerzas de seguridad y áreas de Salud.

Las medidas incluyeron monitoreo permanente, refuerzo de protocolos y acompañamiento institucional dentro de las escuelas. Según informaron autoridades, el objetivo fue garantizar el normal desarrollo de las actividades y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, vinculó lo ocurrido a un posible reto viral que buscaba generar ausentismo mediante amenazas. “Es una tendencia que ya se ha visto en otras provincias”, explicó, y pidió a las familias reforzar el diálogo con los estudiantes y el control en el hogar.

En la provincia no se avanzó con medidas como la revisión de mochilas ni la prohibición del uso de celulares. En cambio, se priorizó la prevención, la educación en el uso responsable de redes y el trabajo conjunto con las familias.

Prevenir sin generar alarma

El “día después” deja un sistema educativo en estado de alerta, pero también con una hoja de ruta clara: prevención, información y coordinación institucional. Las autoridades coinciden en que la respuesta no puede limitarse a lo punitivo, sino que debe incluir abordajes pedagógicos y sociales.

Para la próxima semana, se prevé reforzar las acciones con jornadas de concientización en las escuelas, talleres sobre bullying y uso responsable de tecnología, y mayor intervención de equipos interdisciplinarios.

Mientras continúan las investigaciones en todo el país, el foco está puesto en recuperar la normalidad y garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros. El desafío, coinciden especialistas, será contener el impacto de estas amenazas sin amplificar el miedo que las origina.