Rocío del Valle Reyes Mercado, conocida en el ambiente delictivo como la "Super Gridito", ha sido condenada a 12 años de prisión efectiva por una causa de venta de drogas ilegales. La sanjuanina deberá cumplir la pena en el Penal de Chimbas.

Esta sentencia se dictó luego de que se comprobara su reiterancia en la actividad ilegal. Pese a que Reyes Mercado ya estaba cumpliendo una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, las autoridades descubrieron que continuaba con el delito.

Publicidad

La detención fue el resultado de una investigación exhaustiva llevada a cabo por el Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, en conjunto con el Juzgado Federal de Garantías y la Unidad Fiscal Federal San Juan.

El allanamiento en su vivienda, situada en el barrio Laguna, reveló pruebas contundentes. Los efectivos secuestraron alrededor de 400 gramos de clorhidrato de cocaína en estado puro. Además de la sustancia, se incautaron $426.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, una balanza digital y bolsas de nylon utilizadas específicamente para el fraccionamiento de la droga.

Publicidad

Uno de los aspectos más severos de la causa fue el polémico modus operandi de Reyes Mercado. Las actuaciones judiciales confirmaron que involucraba a sus propios hijos menores de edad en la comercialización de drogas, utilizándolos para la venta y distribución dentro del barrio.

Esta participación infantil fue considerada un agravante determinante al momento de fijar la pena. Debido a este factor, la Justicia le impuso una condena adicional de seis años, que fue unificada con la pena anterior.

Publicidad

Como consecuencia de la nueva condena y la reiteración del delito, se le revocó el beneficio de prisión domiciliaria y se ordenó su traslado inmediato al Penal de Chimbas, donde deberá cumplir la totalidad de la sentencia bajo custodia del Servicio Penitenciario.