Construcciones ecológicas en San Juan, cuáles son las aprobadas por Planeamiento

Al hablar de construcciones ecológicas en San Juan aparecen varios modelos de quinchos o viviendas realizadas en diferentes departamentos. Para hacerlas utilizan diversos materiales entre los que están las botellas de vidrio, el adobe, las placas de hierro y telgopor, los ladrillos ecológicos y más. No obstante, de esos modelos son pocos los que están aprobados por las normativas vigentes de la Dirección de Planeamiento.

Según comentó a DIARIO HUARPE el jefe de Obras Públicas y Particulares de Planeamiento, Andrés Sánchez, lo que sí tiene una resolución de aprobación son los ladrillos ecológicos que son de tierra arcillosa, cemento portland, arena gruesa, cal hidratada y agua. La diferencia con los comunes es que éstos son sin cocción, o sea que no se generan humos ni residuos.

Además, el otro sistema que sí está aprobado es el de placas de hierro y telgopor, “son paneles con estructuras metálicas y hormigón proyectado, son más ecológicos que otro tipo de construcciones”, explicó Sánchez.

“Todo lo demás no está aprobado, no aceptamos ningún tipo de construcción con tierra, como adobe o quinchas, están prohibidas por normativas”, informó. Actualmente no están permitidas y en un futuro probablemente todo siga igual debido a que ya hubo varios terremotos con los que las viviendas se cayeron y demostraron que no son seguras. “No están aprobadas ni se pueden aprobar”, sintetizó Sánchez.

Lo mismo sucede con construcciones de botellas, se debe tener en cuenta que estamos en una de las zonas de más alta peligrosidad sísmica de Argentina, “tal vez este tipo de construcciones en otros lugares sean más viables que acá”.

En cuanto a los domos, Sánchez aclaró que actualmente no hay ninguna normativa que los incluya, pero, si tienen una estructura de madera, es posible su aprobación. Para que esto ocurra deben cumplir con las condiciones de habitabilidad, de seguridad y estructurales mínimas. También es importe que se encuadre la construcción dentro de alguna tipología estructural. En la provincia hay estructuras de madera, metálicas, de hormigón, de mampostería, cada una tiene su normativa específica y sus requerimientos

“Si cumple con los requerimientos normativos mínimos no hay ningún problema en aprobarlo, actualmente no he visto ninguno aprobado, pero eso no significa que alguien que tenga la intención pueda llegar a hacer el planteo para que sea estructuralmente habitable”, cerró el titular de Obras Públicas y Particulares de Planeamiento.