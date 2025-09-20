La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone a disposición de los trabajadores un servicio digital para consultar el historial laboral y los aportes realizados durante toda su vida laboral. Esta herramienta resulta esencial para quienes están gestionando su jubilación y desean verificar que todos los depósitos estén correctamente registrados.

El trámite puede realizarse de manera 100% online a través de la página oficial de Anses o mediante la aplicación Mi ANSES, sin necesidad de desplazarse a una oficina física. Esto facilita el acceso y la rapidez en la obtención de la información.

La plataforma muestra un detalle completo de los aportes declarados, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para autónomos y monotributistas. En el caso de estos últimos, es posible visualizar los períodos registrados y las remuneraciones consignadas.

El comprobante obtenido tiene validez oficial y no requiere la firma adicional de personal de Anses. Sin embargo, cuando la información sobre remuneraciones no aparece, puede indicar que los aportes fueron dirigidos a otra caja previsional.

Para quienes necesiten un documento con firma institucional, Anses ofrece la opción de solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución formal que detalla los aportes jubilatorios registrados.

Este servicio está disponible las 24 horas del día, todos los días, tanto en la web como en la aplicación móvil, brindando comodidad y seguridad a los usuarios para acceder a su historial laboral en cualquier momento.