La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rawson lanza dos nuevos talleres creativos de cursado gratuito. Uno es de Guión Cinematográfico y otro de Fotografía y Expresión Fotográfica.

Ambas capacitaciones estarán a cargo de Martín Managua, director de cine egresado de la ENERC, y buscan brindar herramientas creativas y técnicas para quienes deseen iniciarse en el mundo audiovisual y de la fotografía, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

El Taller de Guion Cinematográfico propone introducir a los participantes en los principios básicos del lenguaje audiovisual y en la construcción de historias para cine, series, plataformas digitales, publicidad y otros formatos contemporáneos. Durante los encuentros, los asistentes podrán aprender sobre narrativa audiovisual y desarrollar sus propias ideas y proyectos creativos.

El taller comenzará el jueves 14 de mayo a las 18 horas y contará con 8 encuentros, desarrollándose una vez por semana, todos los jueves, con una duración de 2 horas por clase.

Por otro lado, el Taller de Fotografía – Expresión Fotográfica está orientado a descubrir el poder de la imagen como herramienta de comunicación y expresión personal. La propuesta invita a aprender a transmitir emociones, ideas y relatos a través de la fotografía, incorporando nociones técnicas y recursos visuales adaptables tanto a cámaras profesionales como compactas o teléfonos celulares.

Esta capacitación iniciará el miércoles 13 de mayo a las 18 horas, tendrá una duración de 8 encuentros y se dictará una vez por semana, todos los miércoles, con clases de 2 horas.

Desde el área de Cultura destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer los espacios de aprendizaje artístico y fomentar nuevas oportunidades de expresión para vecinos y vecinas del departamento, apostando al desarrollo cultural y creativo de Rawson.

Los mismos se dictarán en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora y las inscripciones pueden realizarse a través de Lito, Asistente Virtual: 2645702020.

