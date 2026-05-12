El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que se construye en el barrio Andacollo, en Jáchal, continúa avanzando y ya ingresó en una etapa clave de terminaciones y adecuaciones finales. El proyecto, impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, apunta a fortalecer los espacios de cuidado, contención y acompañamiento para niños y familias del departamento.

Actualmente, los trabajos presentan importantes avances en infraestructura eléctrica, sectores interiores y áreas exteriores. Una de las tareas más relevantes fue la finalización de la instalación eléctrica integral del edificio.

Las obras incluyeron la ejecución de 15 circuitos eléctricos, bandejas de distribución, cajas de derivación, tendidos de cañerías aéreas y el montaje del tablero general. Además, ya comenzó la colocación de luminarias, artefactos eléctricos y carpinterías de aluminio en distintos sectores.

Con esta etapa terminada, ahora la obra podrá avanzar sobre los trabajos finales de terminación, que hasta el momento dependían de las instalaciones eléctricas.

En los próximos meses se realizarán tareas de empastado y pintura de paredes, pulido y sellado de pisos, colocación de artefactos sanitarios y nuevas instalaciones de carpinterías y luminarias.

Los baños son uno de los espacios con mayor grado de avance. Allí ya finalizaron los revestimientos interiores y algunos núcleos sanitarios están listos para ingresar en la etapa final de equipamiento.

También hubo avances en cocina, áreas de circulación y sectores comunes, donde ya se ejecutaron revestimientos, instalaciones y cañerías complementarias.

En paralelo, el proyecto contempla la construcción de un cierre perimetral para delimitar el predio y ordenar los distintos espacios del complejo. Esa intervención permitirá separar el CDI de un futuro espacio verde y comunitario que el municipio prevé desarrollar en el terreno lindero.

Además, durante la ejecución se incorporaron mejoras de diseño y modificaciones funcionales para optimizar el funcionamiento del edificio y facilitar su mantenimiento. Entre ellas se destacan una nueva pérgola, cambios en cielorrasos interiores y adecuaciones en áreas exteriores.

La obra también incluyó modificaciones en el sistema de cubierta con soluciones técnicas orientadas a mejorar la durabilidad y el rendimiento general del edificio.

El CDI de Jáchal se financia íntegramente con fondos provinciales y forma parte del plan de infraestructura que el Gobierno de San Juan desarrolla en distintos departamentos para fortalecer los espacios destinados a la primera infancia.