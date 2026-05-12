Dos pasajeros fueron demorados este sábado por la madrugada luego de protagonizar un escándalo sexual dentro de un avión que cubría la ruta entre Panamá y Rosario. El hecho ocurrió en el vuelo CM 836 de Copa Airlines y generó malestar entre quienes viajaban a bordo.

Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras la aeronave iniciaba el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, ubicado en el barrio rosarino de Fisherton.

La situación tomó mayor dimensión luego de que una mujer, que viajaba junto a su nieta menor de edad, denunciara lo ocurrido ante el personal de cabina.

De acuerdo con trascendidos, el comandante decidió esperar hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del vuelo. Una vez en tierra, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) subieron al avión e intervinieron en el procedimiento.

Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59, ambos residentes de Rosario. Las primeras averiguaciones indican que no mantenían una relación previa y que se habrían conocido durante el viaje internacional.

Tras descender de la aeronave, la pareja fue demorada y trasladada para realizar las actuaciones correspondientes. La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que la jefa de cabina tendría intenciones de avanzar con una denuncia formal por exhibicionismo, al considerar que la situación alteró el normal desarrollo del vuelo y afectó a otros pasajeros.

El caso también abrió una discusión sobre las normas de convivencia dentro de los aviones. Si bien el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de este tipo, establece facultades para que el comandante tome medidas ante conductas que afecten el orden o la seguridad durante el viaje.

Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) cuenta con reglamentos vinculados a comportamientos inapropiados en vuelos comerciales. En paralelo a la investigación judicial, la aerolínea podría aplicar sanciones administrativas contra los pasajeros involucrados.

Con el paso de las horas también trascendieron detalles sobre los protagonistas del episodio. Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria, mientras que Sandra O. se dedica al cuidado de adultos mayores y administra un centro de día y rehabilitación en Rosario.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados del fin de semana en la ciudad santafesina.