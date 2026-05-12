Un hecho trágico ocurrió en Ullum este lunes 11 de mayo. Un hombre identificado como César Fernando Vedia, comerciante, murió tras sufrir una descarga eléctrica en una vivienda ubicada en calle Proyectada del asentamiento Villa del Lago.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando la víctima, luego de almorzar con su familia, decidió reparar una máquina de cortar fiambre marca Panini que no funcionaba, con la intención de utilizarla en un kiosco familiar que funcionaba dentro del domicilio.

De acuerdo a la información judicial, el hombre desarmó el artefacto y lo conectó a un tomacorriente tipo zapatilla en la cocina. En ese momento recibió una descarga eléctrica que provocó su desvanecimiento.

La vivienda tenía instalación eléctrica clandestina.

Fue asistido en el lugar por su esposa y vecinos, y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó sin signos vitales.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 15ª de Ullum, junto a la UFI de Delitos Especiales. También trabajaron Brigada de Investigaciones, Policía Científica y Bomberos.

Durante las pericias, se determinó que el medidor ubicado en una pilastra de cemento presentaba una fuga de electricidad a tierra. Además, se constató la existencia de una conexión eléctrica clandestina, mediante la cual un cable ingresaba a la vivienda y alimentaba otras conexiones en el sector.

El hombre recibió el shock eléctrico mientras arreglaba una máquina de cortar fiambre.

En el interior del inmueble, los cables se encontraban colgando sin resguardo ni medidas de seguridad. Pese a que personal de la empresa Naturgy interrumpió el suministro desde el medidor, se detectó que continuaba ingresando energía a la vivienda, por lo que se procedió al corte total del servicio y al cierre preventivo del lugar.

La vivienda tenía cables expuestos sin protección.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La investigación quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.