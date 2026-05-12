La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo el país y en sitios online de varios productos de limpieza, que no estaban registrados.

Según se indicó en la disposición 2638, publicada en el Boletín Oficial, durante una serie de inspecciones se detectó la venta de los siguientes productos domisanitarios importados sin registro ante la Anmat, que se promocionaban y vendían en sitios web:

1. "JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES”, que corresponde a un producto limpiador y desinfectante para máquinas para afeitar.

2. “BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY”, un producto limpiador y desinfectante para máquinas de afeitar.

3. “Wahl Blade Ice”, que corresponde a un producto limpiador para máquinas de afeitar.

4. “Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1”, desinfectante y limpiador para máquinas de afeitar.

5. “Glass cook top. Cleaner & Polish” de Weiman, que corresponden a productos limpiadores para cocinas de vitrocerámica.

6. “Cook Top Cream” de Weiman, productos limpiadores para cocinas de vitrocerámica.

7. “Cook Top Cleaning kit” de Weiman, limpiadores para cocinas de vitrocerámica.

En la norma se explica que en las etiquetas de estos productos no figuraban datos del establecimiento elaborador, ni de registro ante la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente.

Además, en las publicaciones en páginas web, los rótulos de los productos están en inglés. Por estas razones, a fin de proteger a los usuarios de los posibles efectos de estos productos, de los que no se puede establecer sus condiciones de seguridad, así como tampoco su calidad y eficacia, se prohibió la venta en todo el país.

