La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) concretó la firma de un convenio de cooperación con la empresa SanCor Salud, en un acuerdo orientado a fortalecer la articulación institucional y generar herramientas de apoyo para el sector comercial y empresarial de la provincia.

La rúbrica fue encabezada por el presidente de la CCSJ, Hermes Rodríguez, mientras que por parte de SanCor Salud participaron el gerente regional zonal de Cuyo, Antonio Escarcha, y el supervisor comercial, Diego Ekkert.

Durante el encuentro, Rodríguez destacó la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas que contribuyan al crecimiento del comercio sanjuanino, con el desarrollo de herramientas y beneficios destinados a comerciantes, empresarios y trabajadores del sector.

El convenio establece un marco de cooperación institucional entre ambas entidades para la implementación de programas, proyectos y eventos, los cuales serán definidos mediante acuerdos específicos según cada iniciativa. Además, contempla acciones de asistencia y colaboración recíproca en áreas vinculadas a los objetivos de ambas instituciones.

Desde las organizaciones señalaron que el acuerdo no implica un compromiso económico inicial y que cada propuesta será evaluada y desarrollada en función de los recursos disponibles y los proyectos que se pongan en marcha.

Asimismo, se indicó que este entendimiento permitirá avanzar en nuevas iniciativas de trabajo articulado, orientadas a ampliar oportunidades, servicios y programas destinados a los asociados de la entidad comercial y al fortalecimiento del entramado empresarial de la provincia.

Con este convenio, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan reafirma su línea de trabajo orientada a la generación de acuerdos institucionales que promuevan el desarrollo del sector privado y la consolidación de herramientas de acompañamiento para comerciantes y empresarios sanjuaninos.