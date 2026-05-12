Un fuerte siniestro vial se registró en las últimas horas del domingo en el interior del barrio Ruta 20, en el departamento Caucete, sobre calle Caseros.

El hecho fue protagonizado por Luis Becerra, de 42 años, quien conducía un Fiat Duna e impactó contra un Renault 19 que se encontraba estacionado, propiedad de Hugo Fernández. El choque provocó importantes daños materiales en ambos vehículos.

A pesar de la violencia del impacto, el conductor no sufrió lesiones ni requirió asistencia médica.

Según informaron fuentes policiales, Becerra fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el cuádruple del máximo permitido por la normativa vigente, que es de 0,50 g/l.

Tras el hecho, se labró la correspondiente exposición y el conductor quedó en libertad. Intervino la UFI de Delitos Especiales, que llevó adelante las pericias iniciales en el lugar del siniestro.