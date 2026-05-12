Dos sujetos fueron detenidos en Chimbas tras arrebatarle el celular a una adolescente de 15 años que esperaba el colectivo junto a su madre. El dispositivo fue recuperado durante el procedimiento policial.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba esperando el colectivo junto a su madre. Según la denuncia, dos sujetos se acercaron y le sustrajeron un teléfono celular Motorola color turquesa con funda negra, para luego darse a la fuga hacia el interior del barrio Lebensohn.

Tras la alerta, los efectivos policiales realizaron recorridas por la zona y lograron ubicar a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron escapar y, en la huida, intentaron trepar la pared de un domicilio, pero cayeron de su propia altura y fueron aprehendidos.

Durante el palpado de urgencia, al hombre identificado como Falcón, de 27 años, se le encontró el teléfono sustraído.

El procedimiento quedó a cargo del ayudante fiscal Alejandro Solera, de la UFI Flagrancia. En tanto, por la participación del menor, intervino el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Carlos Ponce, quien dispuso su vinculación a la causa y su traslado a la CAD.

La causa fue caratulada como robo y lesiones en concurso real agravado por la participación de un menor del CPA.