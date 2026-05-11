En la previa de una nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional confirmó que se reunirá con autoridades de distintas universidades públicas para discutir el esquema de financiamiento y el reparto de recursos destinados a hospitales universitarios.

La información fue confirmada por funcionarios del Ministerio de Capital Humano durante un encuentro de prensa en el que participaron medios nacionales. Allí, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la convocatoria se realizará una vez finalizada la movilización convocada por el sector educativo.

Según explicó el funcionario, el objetivo es avanzar en la creación de una comisión integrada por rectores de universidades que cuentan con hospitales propios para definir criterios de distribución de fondos que, hasta el momento, se asignaban de manera discrecional.

“Vamos a crear una comisión de hospitales universitarios para reunirnos con todos los rectores y ponernos de acuerdo sobre cómo se reparte ese fondo con criterios objetivos”, señaló Álvarez.

Desde el Gobierno remarcaron que actualmente existe una partida presupuestaria fija para los hospitales universitarios, aunque también había refuerzos extraordinarios que, según denunciaron, se distribuían sin parámetros claros.

En ese contexto, el subsecretario cuestionó que históricamente una gran parte de esos recursos se concentrara en la Universidad de Buenos Aires.

“Hasta ahora solo se distribuía más o menos el 70% para la UBA”, afirmó.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo además que la gestión nacional busca avanzar en mecanismos de mayor transparencia sobre el uso de recursos en las universidades públicas.

Entre las medidas anunciadas, el Ejecutivo trabaja en la creación de una plataforma web para que cualquier ciudadano pueda consultar cómo se utilizan los fondos destinados al sistema universitario.

“Lo que nosotros queremos es hacer un gasto eficiente e inteligente y que la gente tenga acceso a la información”, expresó Pettovello.

Durante el encuentro, los funcionarios también defendieron la decisión del Gobierno de no aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.

Según Álvarez, la normativa quedó “implícitamente derogada” tras la aprobación del Presupuesto y además planteó que el Estado “no está en condiciones económicas” de afrontar el incremento salarial previsto en esa ley.

En paralelo, el Gobierno difundió datos sobre el funcionamiento del sistema universitario nacional. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente hay 1.980.136 estudiantes universitarios en todo el país, aunque menos de la mitad tiene condición de alumno regular.

Otro de los puntos planteados por el oficialismo fue el debate sobre los estudiantes extranjeros en universidades públicas. Álvarez cuestionó que varias instituciones todavía no hayan implementado sistemas de cobro de matrícula para alumnos no residentes, pese a la habilitación establecida por decreto.

En medio de la tensión por el reclamo presupuestario y la movilización universitaria, el Gobierno insistió en que mantendrá abierto el diálogo con las autoridades académicas una vez finalizada la protesta nacional.