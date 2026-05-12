El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar este lunes el funcionamiento del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

En declaraciones a Radio 10, el mandatario afirmó que el nivel de ejecución de las inversiones anunciadas es mínimo. Según detalló, de los proyectos presentados —que, de acuerdo al Ejecutivo nacional, alcanzarían los 100.000 millones de dólares— “solamente se realizó algo así como el 3%”, un porcentaje que calificó como “diminuto”.

Kicillof planteó además que el esquema de incentivos incluyó sectores que ya venían desarrollando inversiones con anterioridad a la implementación del régimen. En ese sentido, sostuvo que esa situación “desnaturalizó completamente” el objetivo original del programa.

El gobernador también puso el foco en el desempeño de la economía interna y el impacto sobre la inversión productiva. “El mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende?”, expresó durante la entrevista.

En esa línea, vinculó la caída del consumo con la falta de decisiones de inversión en distintos sectores de la economía. “¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?”, agregó.

Las declaraciones se enmarcan en el debate sobre el alcance del RIGI y su impacto en la actividad económica, en un contexto de discusiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores políticos respecto de la evolución de la inversión y el nivel de actividad en el país.