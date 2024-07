La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ordenó el desalojo de Macarena y Camila, primas de Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en Corrientes desde hace 24 días.

Ambas habían estado alojadas en un hotel bajo la supervisión de abogados de la fundación Lucio Dupuy, pero ahora deberán regresar a sus hogares con custodia policial.

Publicidad

La decisión de la jueza Pozzer Penzo llega después de que Macarena, la hija de Laudelina, prestara declaraciones clave en la investigación. Según fuentes judiciales, Macarena proporcionó información importante sobre las acciones de su madre y otros familiares hasta el día de la desaparición de Loan.

Macarena se presentó voluntariamente para brindar su testimonio ante la jueza. Según Paula Bernini, periodista de TN, “Macarena dio nombres, no solo tiene pruebas de lo que dice, sino que además dio nombres”.

La jueza Pozzer Penzo dispuso que ambas jóvenes regresen a sus domicilios bajo estricta custodia policial para garantizar su seguridad.

Caso Loan: la presunta amenaza del abogado a Laudelina y su hija

“El abogado (Norberto Codazzi) nos dijo que la Ministra (Patricia Bullrich) iba a mandar una orden para detenernos las dos. A mí me dijo que habían encontrado una llamada en mi teléfono de 20 minutos que era muy comprometedora. Y a mí me dio mucho miedo. Yo sé que no tengo nada que ver, pero... Me dijo eso y a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado una zapatilla”, contó Macarena.

Publicidad

“Además, fue muy insistente. Tuvimos mucho miedo en ese momento. Miedo a lo que se venía. Estábamos en un momento muy vulnerable nosotros. Era para presionarnos”, aseguró.

La recompensa que Codazzi le prometió a Laudelina

También reveló que Codazzi les prometió una recompensa a cambio de la decalración: “Nos dijo que nos iba a dar seguridad dándonos una casa porque nosotros ya no tendríamos que vivir más ahí que nos iban a dar una casa y una moto”.

“¿Qué es lo que pasó con Loan?”, preguntó un cronista. A lo que ella respondió: “Yo creo que lo llevaron y creo que toda la policía de la provincia está implicada en esto”

Paula Bernini le preguntó: “¿Estás diciendo la verdad?”, y ella contestó contundente: “Sí. Estoy diciendo la verdad”.