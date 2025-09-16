Vélez Sarsfield y Racing Club protagonizan uno de los grandes duelos argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que comenzará este martes a las 19:00 en el estadio José Amalfitani, será transmitido en vivo por Fox Sports y Disney+. Solo habrá hinchada local en cada partido, por decisión de los dirigentes de ambas instituciones.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega tras eliminar con autoridad a Fortaleza. “Va a ser un partido de local cerrado, luchado, peleado. Pero sin dudas la serie se va a terminar en Avellaneda. Ser del mismo país nos permite conocernos todos, lo veo muy parejo”, anticipó el DT del Fortín.

Racing, por su parte, logró recuperar algo de confianza con la reciente victoria ante San Lorenzo en la Liga Profesional, tras dejar en el camino a Peñarol en la Copa con sufrimiento. Su entrenador, Gustavo Costas, destacó la unión del plantel: “El grupo está más unido que nunca y el equipo volvió a tener mística”.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor de la serie que comenzará el jueves entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, lo que alimenta la expectativa en torno a un posible cruce argentino-brasileño.

En cuanto a las formaciones, Vélez saldría con Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

Racing, en tanto, formaría con Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.