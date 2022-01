Cortes parrilleros baratos: empresarios dicen que puede ayudar, pero no es suficiente

Las idas y vueltas con las exportaciones de carne de vaca marcaron la agenda ganadera durante el 2021. En junio un empresario sanjuanino había dicho que una solución podía ser permitir sacar del país una parte de la vaca y otras no. El Gobierno nacional tomó una medida similar a lo que proponían, que se traducirá, según el oficialismo, en una reducción del precio en algunos de los cortes más consumidos por los argentinos.

Lo que presentó el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería a principios de semana es una restricción de exportaciones por dos años, pero sólo para un grupo de cortes particular, los de mayor consumo. Estos son el asado con o sin hueso, la falda, el matambre, la tapa de asado, nalga, paleta y vacío. La mayoría corresponden al cuarto delantero de la vaca y además de tener mucho mercado argentino, también son aquellos que menos se venden en el exterior.

Esto es muy similar al "sinceramiento de mercado" que había pedido en su momento la Cámara de Ganaderos de San Juan, dijo en una entrevista con DIARIO HUARPE. Allí los empresarios habían asegurado que en lugar de prohibir toda la exportación era mejor dejar aquellos cortes que más se venden fuera de Argentina con cierto nivel de "libre mercado" y resguardar el resto a mejor precio para el interno. Esto podía traducirse en costillas a precio argentino y, por ejemplo, milanesas de nalga a precio dólar, para que el productor no tuviera que perder ganancias a la hora de dejar su producto en el circuito nacional.

Finalmente, esto no se aplicó exactamente, porque algunos cortes de mayor venta en el país que aun así podían ser enviados al exterior quedarán con el precio controlado y no se podrán vender. Es justamente el caso de la nalga, que durante dos años no podrá ir a mercados externos.

Con la aplicación del proyecto en marcha, DIARIO HUARPE consultó con Antonio Parra, dueño de un frigorífico sanjuanino, quien aseguró que la medida es mejor que la prohibición total de las exportaciones, pero que sigue siendo una regulación, similar a las que ya existían. "Esto puede ayudar a que en estos cortes mantengan los precios, pero no garantiza que los otros no se paguen a valor internacional", aseguró.

Para Parra, tampoco ataca al problema central del sector. "Para que el mercado interno y el externo no tengan que competir, Argentina tiene que implementar medidas para incrementar su producción de ganado. En el último año, Uruguay con una superficie mucho menor exportó lo mismo que argentina", dijo el empresario.

Es que la disminución en la cantidad de ganado es uno de los principales problemas del sector. En los últimos años el mercado interno empezó a competir con los exportadores por las vacas, ya que cayó la cantidad de cabezas de ganado. Esto se produjo en parte debido a problemas económicos, pero también hubo una fuerte influencia de la cantidad de terreno que perdió la producción ganadera frente a las oleaginosas en la Pampa Húmeda.