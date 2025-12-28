Gustavo Costas renovó su contrato como director técnico de Racing Club y seguirá al frente del plantel profesional hasta diciembre de 2028, coincidendo con el fin del mandato del presidente Diego Milito, informó el club en sus canales oficiales.

La extensión del vínculo, que fue firmada este fin de semana, representa un respaldo a la continuidad del proyecto futbolístico que el entrenador desarrolla en Avellaneda, donde cumple su tercer ciclo al mando del equipo.

Tras rubricar el contrato, Costas aseguró estar muy feliz por seguir “en el lugar donde quiero” y destacó su compromiso con la institución: “El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing, pero jamás nos vamos a conformar”, manifestó en declaraciones difundidas por el club.

La renovación proyecta a Costas al frente del primer equipo por tres años más, consolidando su permanencia en el banco de la “Academia” hasta 2028. Su continuidad brinda estabilidad a la estructura deportiva de cara a 2026 y más allá, con la intención de seguir compitiendo en torneos locales e internacionales.

Desde la dirigencia, Milito valoró la renovación como parte de la consolidación de un plan a largo plazo, destacando el trabajo realizado por Costas desde su llegada y la confianza en que el proyecto seguirá creciendo en los próximos años.

Con este acuerdo, Racing inicia 2026 con la certeza de mantener al entrenador al frente del equipo y la mirada puesta en los desafíos de la próxima temporada.