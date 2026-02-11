La Caja de Acción Social de San Juan confirmó que en marzo se realizará un nuevo remate de vehículos, una iniciativa que volverá a ponerse en marcha tras los resultados positivos obtenidos durante el año pasado. El anuncio fue realizado en el programa Te Lo Tengo que Decir, de Huarpe TV, donde adelantaron que el proceso ya se encuentra en etapa avanzada.

Según se informó, el primer remate del año podría concretarse durante el mes de marzo y tendría como protagonista a vehículos pertenecientes a Hidráulica. En total, se prevé la subasta de cerca de 20 unidades, aunque no se descarta que el número pueda ampliarse e incluso que se realicen dos remates en una misma jornada, dependiendo del avance administrativo.

Desde la Caja explicaron que actualmente se trabaja en la revisión final de la documentación y el estado legal de cada vehículo. “No se saca a remate ninguna movilidad que no tenga toda la documentación en regla y lista para ser transferida de manera rápida”, señalaron, al destacar que la transparencia y la seguridad jurídica son condiciones centrales del proceso.

Además, se adelantó que existe un cronograma más amplio para el resto del año, con interés de distintas municipalidades y otros organismos provinciales en sumarse a futuros remates. El organismo cuenta con un equipo especializado que ya tiene experiencia en este tipo de subastas, lo que permite garantizar procedimientos ordenados y confiables.

Los remates impulsados por la Caja de Acción Social apuntan a ofrecer vehículos a precios accesibles, lo que genera una alta expectativa entre los interesados. “Hay muchas familias que esperan estas oportunidades para poder acceder a un vehículo que, de otro modo, no podrían comprar”, remarcaron desde el organismo.

Con esta nueva subasta, la Caja busca consolidar una herramienta que no solo optimiza el uso de bienes del Estado, sino que también amplía las posibilidades de acceso para la comunidad, reforzando un esquema que ya demostró buenos resultados en experiencias anteriores.