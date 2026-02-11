Reflejos de Macondo abre la décima temporada del Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario dará inicio a su décima temporada con Reflejos de Macondo, un concierto–experiencia internacional que propone una vivencia artística no convencional, inspirada en Cien años de soledad, la obra cumbre del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

La propuesta se presentará el viernes 13 de marzo en la Sala Principal y se distingue por su formato inmersivo: por primera vez, el público ocupará el escenario del teatro, donde se desarrollará todo el acontecimiento artístico. Con aforo reducido, la experiencia invita a habitar el universo macondiano desde la emoción, la escucha y la contemplación.

Publicidad

Reflejos de Macondo reúne a dos destacados artistas internacionales. Por un lado, la obra fotográfica del colombiano Óscar Perfer, concebida como un recorrido visual que dialoga con la literatura de García Márquez. Por otro, la interpretación pianística de la española María José de Bustos, quien abordará un repertorio integrado por obras de Claude Debussy, Frédéric Chopin y Franz Schubert. Música, imagen y atmósfera se entrelazan para construir un relato poético y sensorial.

El concierto se desarrollará en dos funciones, a las 19 y a las 22 horas, y culminará con una degustación de vinos, pensada como cierre de esta experiencia cultural integral.

Publicidad

Las entradas tienen un valor de 50.000 pesos y estarán disponibles desde el jueves 5 de febrero en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de la plataforma tuentrada.com. En el lanzamiento se aplicará un 20% de descuento con el código promocional MACONDO, tanto en boletería como en la web. Además, habrá beneficios del 20% para Ticket Joven y jubilados, disponibles únicamente en boletería.

Con esta propuesta, el Teatro del Bicentenario inaugura una temporada especial, marcada por la experimentación artística y la resignificación del legado de García Márquez a través de un formato innovador que combina música, imagen y experiencia sensorial.