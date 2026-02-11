En medio del debate que se dará en la Cámara de Senadores de la Nación en este miércoles 11, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, manifestó una postura favorable hacia la iniciativa, aunque introdujo una advertencia clave: una eventual reforma no solucionará “mágicamente” los problemas estructurales de la economía argentina.

El dirigente provincial alineó su mirada con la expresada previamente por el gobernador Marcelo Orrego, al considerar que el actual régimen normativo necesita actualizaciones profundas. La discusión, que avanza en el Congreso, vuelve a colocar en el centro de la escena temas sensibles como el empleo informal, los costos laborales y la estabilidad económica.

"Tenemos una ley de contrato de trabajo muy antigua, que data del año '74, y ya es hora de hacer cambios”, planteó Martín al ser consultado sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno mileísta.

El vicegobernador remarcó que la necesidad de modernizar el esquema laboral no debe interpretarse como una solución automática. “Tampoco creamos que porque vaya a haber una modernización laboral o reforma laboral se van a solucionar mágicamente todos los problemas”, afirmó.

En esa línea, definió la propuesta como un componente más dentro de un escenario económico complejo. “Sí es un ingrediente más para encontrar una salida a esta crisis que tenemos los argentinos”.

Empleo en negro, uno de los ejes

Uno de los aspectos que Martín destacó fue la persistencia del empleo informal, un fenómeno que atraviesa a todas las provincias y que impacta de manera directa en trabajadores y empleadores.

“Indudablemente, el sistema que tenemos actualmente no funciona lo debidamente correcto como debería funcionar. Tenemos gran cantidad de empleo negro, que es un problema a tratar de superar”.

La referencia no es menor. La informalidad laboral aparece de manera recurrente en los diagnósticos económicos como uno de los principales obstáculos para ampliar derechos, fortalecer aportes previsionales y generar previsibilidad en el mercado de trabajo.

Temores empresariales y costos futuros

Martín también puso el foco en la perspectiva de los empleadores, especialmente en contextos de alta volatilidad económica.

“Tenemos empleadores que tienen temores a tomar trabajadores precisamente por las indemnizaciones y las consecuencias que puedan sufrir en el futuro, en una economía que realmente no logra ser estable”, aseveró.

El planteo conecta con uno de los argumentos centrales del debate nacional: cómo equilibrar la protección de los trabajadores con la necesidad de incentivar la generación de empleo formal.

Debate abierto y cambios en el proyecto

El vicegobernador valoró además las modificaciones introducidas en el proyecto original durante su tratamiento legislativo: “Escuchaba a la senadora Patricia Bullrich: ha habido modificaciones en 32 artículos. Eso es importante porque significa que el oficialismo nacional ha abierto el debate y ha podido seguramente mejorar ese proyecto inicial”.

Desde su óptica, ese proceso de revisión refleja una dinámica legislativa activa, en la que intervienen distintos sectores políticos y técnicos.

“En principio nosotros vemos de manera favorable esta modernización o reforma laboral”, sintetizó.

¿Habrá adhesión provincial?

Consultado sobre el eventual escenario posterior a una aprobación nacional, Martín evitó anticipar definiciones, aunque dejó abierta la puerta a una articulación institucional.

“Veremos si hace falta una adhesión a la ley nacional. De ser así, trabajaremos en consecuencia”.