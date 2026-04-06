A pesar de la contundente victoria de River Plate por 3 a 0 ante Belgrano, el entrenador Eduardo Coudet sorprendió al revelar que se enojó con uno de sus jugadores durante el partido y lanzó una frase que no pasó desapercibida.

En conferencia de prensa, el técnico reconoció su reacción desde el banco y, entre risas, expresó: “Me tendría que controlar un poquito… teníamos un temita con Lautaro… lo voy a matar”, en referencia al defensor Lautaro Rivero.

El enojo se originó en una jugada puntual en la que el futbolista no ejecutó una indicación táctica del entrenador, lo que provocó la reacción impulsiva de Coudet en pleno partido, aunque luego aclaró que todo quedó en una situación propia del juego.

Según trascendió, la indicación tenía que ver con forzar una amonestación para llegar sin riesgo de suspensión a un partido clave, algo que finalmente no ocurrió como esperaba el DT.

Más allá del episodio, Coudet bajó el tono y explicó que vive los partidos con mucha intensidad, aunque remarcó que nunca busca exponer a sus jugadores públicamente y que se trató de un momento aislado en medio de la competencia.

El episodio dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada, en una noche que, pese al triunfo contundente, también mostró el nivel de exigencia y tensión con el que el entrenador vive cada detalle dentro del campo de juego.