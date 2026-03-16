Crearán una base pública para consultar antecedentes de empresas antes de comprar o contratar
La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan avanza en la creación de un registro público de infractores que permitirá a los ciudadanos conocer qué empresas o comercios cuentan con sanciones o antecedentes por incumplimientos en materia de consumo.
La iniciativa fue confirmada por la directora del organismo, Fabiana Carrizo, quien explicó que la herramienta busca brindar mayor transparencia y facilitar la toma de decisiones al momento de contratar servicios o realizar compras.
“Estamos trabajando para poder implementar el registro de infractores, que creemos que va a ser una gran herramienta para el consumidor”, señaló la funcionaria.
Cómo funcionará el registro
Según detalló Carrizo, la plataforma permitirá consultar información sobre empresas y comercios antes de contratar un servicio o adquirir un producto.
“Por ejemplo, si te querés ir de viaje, vas a poder entrar al registro de Defensa al Consumidor y mirar si esa agencia tiene infracciones o si en esas infracciones hubo conciliación”, explicó.
El objetivo es que los consumidores puedan verificar antecedentes antes de concretar una operación, ya sea al contratar un servicio turístico, comprar un vehículo, una moto o realizar cualquier tipo de transacción comercial.
Información organizada por rubros
La base de datos incluirá empresas de distintos sectores y estará organizada por rubros, lo que facilitará la búsqueda dentro del sistema. “Lo vamos a hacer por rubro y vamos a tener toda la actividad comercial dentro de este registro de infractores”, indicó la directora.
Además, el registro mostrará tanto las empresas que tengan sanciones como aquellas que no presenten infracciones. “Si una agencia no tiene infracciones también va a figurar. Va a aparecer dentro del registro”, explicó Carrizo.
Un sistema similar a las plataformas de evaluación
La funcionaria adelantó que el sistema tendrá un formato similar al de algunas plataformas digitales que muestran calificaciones o puntuaciones sobre servicios. “Viste cuando te metés en algunas plataformas que tienen puntuaciones o estrellitas. De la misma forma lo vamos a hacer desde nuestra dirección”, señaló.
El registro incluirá información actual y antecedentes de años anteriores. “Vamos a tener el registro de los últimos dos años y también el registro anterior”, precisó Carrizo. Aunque aún no hay una fecha concreta para su lanzamiento, desde Defensa al Consumidor indicaron que el sistema se encuentra en desarrollo. “Yo lo quisiera para ayer, pero lo estamos trabajando”, concluyó la directora.