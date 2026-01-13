Durante diciembre, el mercado de seguros de autos en San Juan registró un fuerte incremento en la contratación de coberturas contra robos y granizo, con subas que oscilaron entre el 30% y el 50%, según aseguradoras locales. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el temor a la inseguridad, las tormentas registradas en la provincia y el inicio de la temporada de vacaciones. Los precios oscilan entre los $40.000 a $50.000.

Desde Seguros Broker Andino, su coordinador comercial, Leandro Viable, explicó a DIARIO HUARPE que el aumento comenzó a notarse hacia fines de noviembre y se consolidó durante diciembre. “Hubo un incremento de entre el 40% y el 50% en comparación con el mismo período del año anterior. La gente buscó viajar más tranquila y protegida, y eso se reflejó en una mayor demanda de coberturas contra robo y granizo”, señaló.

Asimismo, el asegurador dijo que los sanjuaninos solicitan coberturas más completas, principalmente las de "todo riesgo", que incluyen parabrisas, luneta, robo y, por supuesto, granizo” por dos o tres meses, o incluso por un mes.

Según detalló Viable, del total del crecimiento registrado, alrededor de un 25% corresponde a clientes que ya contaban con seguro vehicular y decidieron ampliar sus pólizas, principalmente ante el temor a robos y a daños por tormentas, mientras que el resto corresponde a nuevas incorporaciones. “Todas las contrataciones nuevas se hicieron con este tipo de cobertura y es una tendencia que se mantiene en lo que va de enero”, indicó.

En cuanto a los valores, precisó que una cobertura contra granizo para vehículos modelo 2006 a 2012 oscila entre los $48.000 y $51.000, mientras que en los vehículos más nuevos el costo de la póliza resulta menor. Además, remarcó que las coberturas más demandadas son las de todo riesgo, que incluyen daños por granizo, robo total o parcial, rotura de parabrisas y cristales laterales.

Por su parte, Hermes Rodríguez, titular de Hermes Seguros, confirmó que diciembre fue un mes positivo para el sector. “Tuvimos un 30% más de contrataciones de seguros 'cascos' en comparación con años anteriores”, afirmó. Asimismo detalló que los seguros cascos son las coberturas para vehículos que protegen ante granizo, robos, incendio, rotura de cristales y choques.

Además, Rodríguez explicó que uno de los factores determinantes fue la caída de granizo registrada el 23 de diciembre de 2024, que afectó a cerca de 10.000 vehículos en la provincia. Ese episodio generó un incremento significativo en la demanda de coberturas de casco, rotura de parabrisas y daños por granizo. “Después de ese fenómeno, muchas personas decidieron asegurar el auto para no tener que afrontar gastos imprevistos. La gente busca tranquilidad”, señaló.

A este escenario se sumó el aumento de viajes a Chile, donde se registraron hechos de robo de vehículos que afectaron a turistas argentinos, especialmente sanjuaninos, lo que reforzó la demanda de seguros con cobertura ampliada.

En relación con los precios, Rodríguez indicó que se registró un leve incremento, debido a que la Responsabilidad Civil aumentó un 7%. Detalló que un seguro básico contra terceros ronda los $20.000 mensuales, mientras que una póliza con cobertura de granizo puede duplicar ese valor, según el tipo de vehículo.

De esta manera, el cierre de 2025 dejó un balance positivo para el sector asegurador en San Juan, marcado por un mayor interés de los sanjuaninos en proteger sus vehículos frente a la inseguridad y las tormentas durante las vacaciones de verano.