Este miércoles 8 de noviembre, en un comunicado en conjunto entre la Asociación de Propietarios de Farmacia y Colegio Farmacéutico, alertando sobre la grave crisis que atraviesa actualmente el rubro. Ante tal situación, afirmaron que no descartan posibles despidos y cierre de locales en caso de no llegar una pronta solución. Por otra parte, pidieron abrir de manera urgente el diálogo con la Dirección de Obra Social de San Juan para no dejar sin cobertura a los beneficiarios.

Hace unos días Carlos Otto, de la Asociación de Propietarios de Farmacias explicó a DIARIO HUARPE que la situación que atravesaban con la demora en los pagos por parte de las obras sociales y que esperaban por una pronta solución. En la mañana de este miércoles 8, comunicado mediante, los representantes de la Asociación de Propietarios de Farmacia y Colegio Farmacéutico advirtieron que la crisis se intensificó y advirtieron que se podrían dar despidos y cierres de locales.

"Las farmacias sanjuaninas cuentan con un numeroso plantel de recursos humanos que representa a miles de familias sanjuaninas y de no mejorar las condiciones de atención, podrían ocasionar despidos y concentración de farmacias, generando distorsiones y pérdida de la calidad de atención", detallaron en el escrito.

A su vez destacan la urgencia de establecer un nuevo diálogo con los representantes de las obras sociales, para lograr un mejoramiento en los plazos de pago y detalles que están relacionados con la atención a los beneficiarios de prestaciones, sobre todo para los que pertenecen a Obra Social Provincia.

“En las actuales condiciones económicas del país, las farmacias sanjuaninas no pueden seguir aportando esfuerzos financieros desde que toleran plazos inviables, y económicos por las bonificaciones comerciales hechos a favor de las obras sociales”, mencionaron.

Otto aseguró que actualmente están manteniendo una demora de entre 60 a 90 días, por lo que con la inflación que actualmente afecta al país, al momento de recibir el dinero, no solo queda devaluado, sino también afecta en la compra de insumos que no alcanzan a cubrir con el monto recibido.