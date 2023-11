Este miércoles se llevó a cabo la audiencia por la cual investigaban al camionero que protagonizó un siniestro fatal en Calle 11 y Ruta 40, en Pocito. La Justicia de San Juan determinó que lo sobreseyeran argumentando que el hombre tenía el paso y que el otro conductor, que falleció, no respetó una señal de “Pare”. La querella impugnará la decisión del magistrado.

Eric Adalberto Flores en la audiencia (Foto: gentileza Tiempo de San Juan).

Se trata del camionero Eric Adalberto Flores, quien en mayo del año pasado protagonizó un accidente en el que murió Roberto Ariel Peralta y resultó herida su pareja, Ana Vanesa Oviedo. Por su parte, el juez de garantías Alberto Caballero coincidió con el pedido de fiscalía y de la defensa del acusado, y decidió absolverlo.

En este sentido, el fiscal Francisco Micheltorena, aseguró que no existía razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, y por ello no había fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio. Además, afirmó que está comprobado que fue Peralta quien no respetó la doble señalización de “Pare”, y que el camionero es quien tenía el paso.

Por su parte, la querella compuesta por los abogados Jorge Guillén Giménez y Cecilia Ferré, se mostraron en contra de este pedido y adelantaron que impugnarán la resolución del magistrado, ya que consideran que Flores fue el responsable de este siniestro, y le endilgaron dos agravantes, como el exceso de velocidad y alcohol en sangre.