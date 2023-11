El problema del atraso de pagos de la Obra Social Provincia (OSP) a las farmacias todavía no logra un buen puerto. Desde la Asociación de Propietarios de Farmacias aseguran que cobran los montos tres meses después de realizarse la transacción, lo cual termina perjudicándolos por la inflación. Esta situación los perjudica a la hora de reponer stock y para afrontar la situación están buscando créditos por parte de la droguería para sostener la cobertura de la prestación de la OSP. Si no los acompañan con el financiamiento, las empresas evaluarían rescindir el servicio.

Carlos Otto, titular de la entidad, contó a DIARIO HUARPE que lograron acortar el cobro de las obras sindicales, prepagas y ART en 20 días, es decir antes percibían los pagos en 45 o 60 días y ahora lo harán en un mes. Sin embargo, no pudieron solucionar esa problemática con la OSP que deposita los fondos en tres meses tras hacer la operación de compra. “Estamos analizando cómo hacer para poder seguir atendiendo y ver si se puede encontrar una solución”, expresó el dirigente.

Este panorama los complica en la posibilidad de reponer stock y ahora están evaluando pedir financiación a las droguerías para sostener la prestación. “O las droguerías nos acompañan los 60 días con la financiación o nos achican los plazos de cobro en la OSP”.

Esas serían las dos posibles soluciones al escenario que padecen las farmacias sanjuaninas. Si ninguna prospera evalúan tomar medidas, entre ellas podrían revocar el convenio con la institución. “Lo último que he cobrado, tomando como ejemplo la Obra Social Provincia, corresponde a junio del año 2023. Un producto que vendí a $100, lo termine de cobrar cuando vale $150. Esto quiere decir que no me alcanza para reponer y necesito otro tipo de financiación”, indicó.

“Seguimos viendo la posibilidad de continuidad o no del convenio, si no se puede conseguir achicar plazos veremos si se rescinden el contrato. Vamos a analizar los plazos, adelanto de pago y veremos si podemos hacer funcionar la ecuación económica”, finalizó.