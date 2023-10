Los farmacias están en alerta debido a que necesitan adelantar el cobro de las prestaciones de la Obra Social Provincia (OSP) de San Juan, porque actualmente perciben los pagos en 100 días y los montos terminan devaluándose con el aumentos de precios. Carlos Otto, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias, aseguró que, si no se resuelve el problema, a partir del 1 de noviembre analizan dejar de recibir la OSP o implementar un sistema de reintegros. Es que prevén que tras los vencimientos de los acuerdos de precios en medicamentos se produzca una suba fuerte de los productos que ofrece el sector.

“Estuvimos haciendo gestiones y viendo si se genera un compromiso de generar mejoras, en acortar los plazos de pagos para seguir atendiendo”, explicó el referente empresarial. En los últimos 10 días se han reunido con las autoridades de la OSP y aún no han tenido ninguna respuesta oficial al respecto, lo que provoca preocupación en el ámbito que día a día pierde con la inflación.

“Para nosotros el 1 de noviembre es una fecha clave, si a final del mes no tenemos respuestas, puede haber algún cambio en el sistema de atención”, dijo y manifestó que podrían dejar de recibir la obra social o implementar un sistema de reintegro. Desde la entidad que reúne a las farmacias sanjuaninas han propuesto un sistema similar al PAMI, en el que cobran las prestaciones 21 días después de hacer la operación de venta. Hoy los servicios terminan percibiéndolos 100 días después de la transacción.

Señaló que desde agosto hasta octubre hubo un 30% de incremento y que los valores estuvieron casi congelados por el acuerdo de precios establecido por el Gobierno nacional, farmacéuticas y laboratorios. Este convenio se firmó en agosto tras las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y tiene como plazo hasta el 31 de octubre. Solamente se permiten incrementos hasta un 5% mensual. “Seguramente habrá un reacomodamiento de precios”, declaró Otto. Estiman que las actualizaciones en el precio de dólar y el reciente incremento en los combustibles de entre un 3% y 5% repercutirán el importe final de los fármacos.

“Yo no cobro todavía lo que vendí en agosto y está un 30% devaluado. Esto me complica reponer el stock, tengo un tercio menos de stock porque no lo voy a reponer”, finalizó Carlos Otto.