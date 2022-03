Crisis hídrica: combinarán varios sistemas para regar el arbolado público

La crisis hídrica plantea nuevos desafíos a la provincia y uno de ellos es la modificación del sistema de riego. Desde el Gobierno provincial plantean combinar varios métodos para regar el arbolado público y forestar con ejemplares autóctonos.

Durante el mes de febrero se realizó la presentación del Plan Forestal 2022 que busca hacer foco en la escasez hídrica y la trasformación del sistema de riego. En este sentido, el Director de Arbolado Público, Osvaldo Olmo, aseguró a DIARIO HUARPE que ya piensan en varios procedimientos como la recuperación de las acequias y el aprovechamiento de las aguas grises.

“La idea fundamental en primer lugar es recuperar las acequias que están bloqueadas. Si tuviéramos una buena precipitación tendríamos el mismo problema”, dijo el funcionario.

Además, prevén reutilizar el recurso hídrico que es desechado del lavamanos o las duchas, conocidos como aguas grises. Olmo afirmó que cada habitante sanjuanino desperdicia 50 litros de esas aguas por día. “La semana que viene tenemos la primera reunión con los técnicos del IPV. Comenzaremos con el análisis concreto del agua de ducha de distintos hogares para que nos den los valores de PH, sodio y azufre”, aseguró. El objetivo es que las nuevas casas construidas por el organismo público puedan reutilizar las aguas grises para que vayan al regadío.

“Creo que sería importantísimo para nuestro arbolado público aprovechar un recurso que termina en la cloaca o pozos”, declaró.

Este sistema se combinaría con el llamado riego pocitano. El Director de Arbolado Público explicó que este consiste en hacer un cauce de grancilla que esté conectado a un caño que nutre directamente a la raíz de los árboles con agua. “La idea es que las aguas grises no tengan contacto con el ambiente, sino que vayan directamente bajo superficie por cañería a la raíz de arbolado”, continuó.

Desde Ambiente aclararon que el inconveniente del regadío en San Juan no está vinculado exclusivamente a la escasez de agua, sino que es estructural, ya que empezó cuando desviaron los canales de riesgo, lo que impide la irrigación de los árboles de la ciudad. “En épocas de abundancia también hubo problemas. Se cambiaron recorridos de canales y ya no pasan por los centros urbanos. Por ejemplo, Concepción y Trinidad ya no reciben más agua”, manifestó Olmo.

En otro orden, la poca cantidad de agua disponible obliga a la Secretaría de Ambiente a fomentar la plantación de ejemplares autóctonos como algarrobo, ivizco, algarrobo blanco, tintitaco, tusca o la cina cina que resisten el clima árido. Precisamente, hay reuniones con la Universidad Nacional de San Juan para diagramar actividades en las escuelas que tengan como finalidad revalorizar la flora sanjuanina.

“Fundamentalmente, vamos a trabajar con la carrera de biología. La gente desprecia la vegetación autóctona y queremos revertir esto”, concluyó.

La crisis hídrica en Plan Forestal 2022

El viernes 18 de febrero la Secretaría de Ambiente presentó el Plan Forestal en el Centro Ambiental Anchipurac junto a los directores ambientales de los 19 departamentos.

En ese encuentro, las autoridades destacaron la decisión de avanzar en la implementación de un programa inédito que hará foco en la crisis hídrica, a través de la forestación y reforestación con árboles autóctonos.

Por otro lado, aseguraron que el nuevo programa contempla aspectos como ubicación de las ejemplares locales a utilizar, sistema de riego y mantenimiento.