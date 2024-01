Luego que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dijera que existe una oposición que “pone palos en la rueda”, el excandidato a vicegobernador de la fórmula Vamos San Juan, Cristian Andino, se diferenció de esos dichos y confirmó que su futuro en la política seguirá ligado al espacio conducido por el actual senador nacional, Sergio Uñac. “Con Orrego podría llegar a tener una charla desde lo institucional, pero no desde lo político”, dijo Andino.

A su vez, respecto a la tajante frase del primer mandatario provincial, expresó: “Entendemos que el lugar que nos toca es el de ser una oposición responsable, que aporta todo para que le vaya bien a San Juan. No me considero parte de una oposición que ponga palos en la rueda, habría que ver a quién se refiere Orrego cuando dice eso, pero yo no me considero estar dentro de ese lado”.

Por otra parte, y consultado sobre cuál será su papel durante los próximos cuatro años, Andino explicó que sus convicciones pertenecen al PJ, y que dentro del partido, él está alineado con el espacio que conduce el exgobernador Uñac. “Con Sergio compartimos un proyecto político. Pese a que no tengo cargo electivo, estoy desde el lugar que me toca”, afirmó. Vale destacar que Andino actualmente se desempeña como asesor del pocitano en el Senado.

Respecto a su futuro dentro de la política, el exjefe comunal aseguró que su propósito es que le vaya bien al país y la provincia, y como dirigente aportará desde el lugar que le toque. “Seguiré trabajando dentro de este espacio con Sergio, pero además también, buscaré tener contacto con los intendentes en momentos difíciles, como los que se atraviesa con la economía”, afirmó.

El PJ que coquetea con Orrego

Uno de los acercamientos más claros entre el peronismo y el actual Gobierno, proviene de Chimbas. El pasado jueves, DIARIO HUARPE consultó a Gramajo sobre su vínculo con Orrego y dijo: “No le vamos a poner palos en la rueda al gobernador, porque ha sido elegido por la voluntad popular. Hay que sumarle soluciones para que les vaya bien a todos los sanjuaninos”. Asimismo, confirmó que no es necesario que el gobernador le pida trabajar en conjunto, puesto que desde su espacio ya lo están haciendo. “Lo único que sirve ahora es que todos se pongan la camiseta de San Juan”, enfatizó.

Orrego y Gramajo en el acto inaugural de las Colonias de Verano. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

Por su parte, DIARIO HUARPE también consultó a Orrego por su relación con Gramajo, y expresó: “A Fabián y Daniela los conozco desde hace tiempo y si hay algo que reconozco en ellos es que son personas de bien, que transitan la política con mucha pasión, con mucha humildad y cerca de la gente. Siempre dentro de la gobernabilidad. Ellos están lejos de poner palos en la rueda y por eso estoy acá feliz de poder compartir con ellos esta jornada”.