Cristian Bove dejó de ser el técnico de Peñarol

Para la primera semana de agosto volvería el fútbol al país, aunque todavía no hay nada confirmado. Se habla mucho, pero hay más incógnitas que certezas al respecto. Por ello, el fútbol del ascenso se encuentra en una nebulosa y no sabe cómo serán los campeonatos cuando vuelva el fútbol.

Este escenario apuró los tiempos en una decisión que ya estaba tomada. Si bien el próximo 31 de julio se vencía el contrato de Cristian Bove como DT de Peñarol, el técnico quería dejar pasar esa fecha para dar a conocer la decisión de irse, pero la noticia se filtró este martes: Bove deja la institución chimbera en la que estuvo tres años trabajando.

"El actual Presidente de Peñarol, Oscar Cuevas será el nuevo presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol y dejará Peñarol. Hablé con él para saber como continuábamos y me dijo que su idea era presidir la Liga, pero seguir manejando el club, obviamente no como presidente pero si poner su gente a cargo, inclusive su hijo también iba a estar en la comisión. Cuevas quería que yo siguiera el próximo torneo en el club. Le dije que si era así, yo iba a seguir", contó Bove.

"Otra de las cosas que hablé con Cuevas fue mi tema contractual, ya que mi contrato finaliza ahora el 31 de julio y si yo seguía, quería saber si se podía hacer un contrato por el mínimo hasta diciembre y me respondió que no, que no era la idea del club de hacer una extensión de contratos, ni de jugadores ni de técnico si no se estaba compitiendo".

"La semana pasada él me confirmó que iba a abocarse 100% a la Liga y que no iba a continuar en el club. Por una cuestión de lealtad, porque él me llevó hace tres años, si el se va, yo también me voy", sentenció Bove.

El DT dijo que ya le ha comunicado a la gente se que quedará en el club sobre su decisión de irse. "Ninguno de ellos me propuso seguir hasta fin de año y que me pagaran, así que es mucho más fuerte mi decisión de irme", continuó.

Bove dijo que ahora está en condiciones de seguir con su carrera en otro lado. Contó que hace un mes recibió un llamado de Estudiantes de Caseros, pero rechazó la propuesta porque en ese entonces mantenía contrato con el Bohemio. Esa puerta ya se cerró por el Pincha ya eligió un técnico. "Ahora tengo que esperar otra propuesta ya que me desvinculé oficialmente de Peñarol. Cada propuesta que me llegue la analizaré y trataré de tomar la mejor decisión", sentenció el DT.

"En tres años desde que estoy como técnico aprendí muchísimo, pero me falta mucho por aprender", dijo Bove y agregó que "en el fútbol se aprende día a día, pero gracias a Dios en Peñarol me brindé al 100% y por suerte se nos dieron los objetivos que nos planteamos".

Por último, el DT se mostró emotivo al decir: "Voy a extrañar mucho las personas con las que trabajamos este tiempo". Sin embargo, y pese a la salida, dejó abierta una puerta para un regreso. "Esto es un 'hasta la próxima', porque en el fútbol nunca se sabe si algún día volveré al club del que estoy muy agradecido".