La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se traslada este martes desde su domicilio en San José 1111 hacia los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco del juicio por la denominada “causa Cuadernos”, donde está imputada por presuntos sobornos en la obra pública.

La citación fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 7, que rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y ordenó que las indagatorias se realicen de forma presencial, lo que obliga a la exmandataria a concurrir a la audiencia fijada para las 9 de la mañana.

En la previa, la propia Cristina Kirchner cuestionó la decisión judicial y aseguró que su convocatoria forma parte de un “show mediático”, al tiempo que vinculó el avance del expediente con la situación política y otros temas de la agenda nacional.

La causa investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero a través de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, en un expediente que tiene decenas de imputados y es considerado uno de los mayores procesos por corrupción en la historia reciente del país.

El traslado de la exvicepresidenta se produce en un contexto de fuerte expectativa política y judicial, con presencia de dirigentes y militantes en las inmediaciones de los tribunales, y en medio de críticas del kirchnerismo al accionar del Poder Judicial.

La audiencia marca un nuevo capítulo en el juicio oral, que busca avanzar sobre cuestiones preliminares y definir el rumbo del proceso, luego de meses de planteos cruzados entre las partes.