Tras conocerse la denuncia de Fabricio Benedetti, uno de los miembros fundadores de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (Casemi), el actual presidente de dicha entidad le respondió y fue contundente: “Jamás se comunicó conmigo”.

La institución fue inaugurada en el año 2005. En aquel entonces no contaba con personería jurídica por lo que, para poder alquilar, Benedetti debió prestar la firma, pero al cambiar de locación el dueño del inmueble les inició un juicio por no dejar el lugar en condiciones.

Juan Pablo Delgado es el actual presidente de Casemi, desde el 2023 se encuentra en este puesto y aseguró a DIARIO HUARPE que “esto lo desconoce” alegando que el conflicto surgió en la gestión anterior.

“Las puertas de Casemi están abiertas para que Fabricio nos comente su situación. Yo me enteré por comentarios de Instagram. Las puertas están abiertas para todos, pero reitero, desde Casemi no tenemos conocimiento alguno de esta situación ni en lo particular me lo ha comentado” afirmó Delgado.