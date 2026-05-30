La búsqueda de Agostina Vega terminó de la peor manera este sábado en Córdoba, cuando se confirmó el hallazgo de sus restos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, luego de siete días de intensa búsqueda. La noticia provocó la inmediata suspensión de la marcha que había sido convocada para exigir su aparición con vida.

El operativo en la zona permitió dar con los restos de la adolescente durante la tarde, en un sector donde los rastrillajes se habían iniciado el día anterior. La Justicia llegó a ese lugar a partir de una pista clave: una cámara de seguridad que registró al principal sospechoso, Claudio Barrelier, en el área dos días después de la desaparición.

Mientras se desarrollaban las tareas en el predio, la familia de Agostina atravesó momentos de profundo dolor. El abuelo materno y el padre participaron del procedimiento, mientras que otros allegados colapsaron ante la confirmación del trágico desenlace. “¿Qué hacemos sin mi sobrina?”, expresó una familiar entre lágrimas frente a los medios.

El impacto emocional fue inmediato. El tío de la adolescente también se quebró en medio de la desesperación, mientras vecinos y amigos acompañaban en silencio la escena. Minutos después, los familiares decidieron cerrar la vivienda y pidieron a la prensa que se retirara.

La investigación reconstruyó las últimas horas de Agostina, que había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche. Ese día había compartido distintas actividades con su madre y con Barrelier, desde un encuentro en un predio deportivo hasta la asistencia a un cumpleaños.

Según la línea de tiempo establecida por los investigadores, cerca de las 22:30 la adolescente salió de su casa con la excusa de ir a una rotisería cercana. Al notar que no regresaba, su familia comenzó a buscarla, iniciando una desesperada cadena de llamados y mensajes.

Durante la madrugada del domingo, los intercambios entre la madre de Agostina y Barrelier comenzaron a generar sospechas. El hombre aseguró que la joven le había pedido que la trasladara a la casa de un supuesto amigo, aunque no pudo precisar quién era ni dónde se encontraba.

Con el avance de la causa, esas contradicciones se convirtieron en un elemento central de la investigación. La fiscalía profundizó las pericias y logró ubicar al sospechoso en el descampado donde finalmente se produjo el hallazgo.

Ahora, la causa avanza en una etapa clave para determinar las circunstancias exactas del crimen y establecer responsabilidades penales. Mientras tanto, el caso generó una fuerte conmoción social y reavivó el reclamo de justicia por la adolescente, cuya muerte puso fin de manera trágica a una semana de angustia e incertidumbre.