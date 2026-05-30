La durísima confesión de Laurita Fernández sobre su pasado con Cabré

Laurita Fernández pasó por el programa Puro Show y no esquivó ninguna pregunta sobre sus relaciones pasadas. La bailarina se sinceró sobre el presente que vive con sus ex y marcó una clara diferencia entre ellos.

Al referirse al productor y al actor con quienes compartió años de su vida, admitió que "hay algunos con los que tengo más vínculo, por ejemplo Fede Bal o Hoppe, que me ha tocado trabajar con ellos y ¡Ya pasaron como 10 millones de años! ¡Fue como en otra vida!". Con ambos mantiene un trato cordial después de tanto tiempo.

Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de Nicolás Cabré, de quien se separó a principios de 2021 tras una convivencia forzada por la pandemia. Aquella experiencia ocurrió porque ella regresó de un viaje y encontró un desperfecto en su departamento, lo que la llevó a la casa de él en una época donde no se permitía el contacto.

Aunque aclaró que no hay rencores, reconoció que nunca más volvieron a hablar ni a cruzarse en ningún evento. Durante la entrevista, le recordaron el fuerte cruce que tuvo con Soledad Fandiño en el Bailando 2018 cuando ella era novia del actor. En esa ocasión, la actriz le había sugerido que le preguntara a su novio por ella porque la conocía muy bien.

Al ser consultada sobre si aquel fue su peor momento mediático, la artista reflexionó sobre la reacción de su pareja de aquel entonces. Con honestidad, Laurita confesó que "A él no le copaba eso, pero bueno. Qué sé yo Ahora no tengo vínculo, pero tampoco es que tenga mala relación". La historia de amor que duró tres años quedó definitivamente atrás. Hoy la conductora prefiere recordar aquellos años como una etapa lejana mientras mantiene la distancia con el actor.