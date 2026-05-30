Carolina Baldini tras su separación: "Me sacaste lo único oscuro"

Carolina Baldini atraviesa un momento de cambios profundos tras confirmar el final de su relación con el piloto Pablo Pereyra. La historia que había comenzado casi por casualidad en el año 2022 durante un viaje por Noruega llegó a su fin en marzo de este año. Aunque al principio optó por el silencio, la modelo dejó entrever que el cierre del vínculo no fue armonioso.

Hace poco más de un mes, cuando le consultaron sobre su situación sentimental, ella fue tajante al decir "Hasta hace una semana estaba de novia, ahora ya no" y cortó cualquier intento de profundizar en los detalles aclarando "No quiero hablar del tema, nada" frente a las cámaras.

Con el paso de las semanas, la ex de Diego Simeone utilizó sus redes sociales para expresar lo que siente a través de mensajes con un tono de alivio. Primero compartió una placa motivacional que rezaba "Que hoy tengas la fuerza para alejarte de todas esas cosas que ya no son buenas para ti y la paciencia para esperar por todo aquello que te mereces" para dar pistas de su presente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el descargo propio que sumó al posteo original. Sin vueltas, Carolina escribió "Gracias Dios porque tengo tantas cosas lindas en mi vida, y la única mala y oscura me la sacaste. Gracias" evidenciando un malestar residual con su ex pareja.

La relación, que se mantuvo firme durante casi dos años a pesar de los constantes viajes de Pereyra por su profesión, parece ser un capítulo cerrado definitivamente. Ahora, Baldini prefiere volcar toda su energía en el ámbito familiar, disfrutando de sus hijos y de sus nietos.

Esta vuelta de página llega después de haber compartido caminatas y charlas como vecinos en Buenos Aires, una cercanía que hoy parece haber quedado en el olvido tras este desenlace que ella misma calificó de sombrío.