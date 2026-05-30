Tres opciones de galletitas con fruta para disfrutar en casa

Comenzar el día o encarar la tarde con algo rico es posible sin caer en lo ultraprocesado. Preparar algo artesanal para el café "es un deseo fácil de cumplir" gracias a la combinación de avena y manzana, una dupla que garantiza fibra y dulzura natural. Para quienes buscan el sabor de siempre, existe una versión con harina que rinde unas 20 unidades.

Se mezclan una taza de avena, media de harina, polvo de hornear, canela y sal. Por otro lado, se bate un huevo con una manzana rallada, tres cucharadas de miel y una de aceite de coco. Al unir todo, se pueden sumar nueces. El secreto para que no queden secas es que "la manzana rallada es la clave de la humedad: no escurrirla antes de incorporarla a la masa". Estas se hornean entre 12 y 15 minutos a 180 grados.

Si la idea es evitar las harinas refinadas, hay una opción lista en 20 minutos. Solo lleva dos tazas de avena, una manzana, un huevo, canela, vainilla y sal. Al integrar, hay que tener en cuenta que "la mezcla va a quedar húmeda y algo pegajosa: es normal". Se arman 15 galletas con una cuchara y se cocinan 10 a 12 minutos. Si se prefiere un toque extra, "para una versión más dulce, agregar una cucharada de miel a la mezcla".

Para el público vegano, las pasas de uva y los arándanos reemplazan al huevo y al azúcar. Se usan dos tazas de avena, una manzana grande, media taza de frutos secos, aceite de coco, canela y vainilla. Es importante recordar que "las pasas y los arándanos aportan dulzura natural, por lo que no hace falta agregar azúcar ni endulzante". Se hornean por 12 o 15 minutos.

Sobre su valor nutricional, "la respuesta honesta es: más que las compradas, pero siguen siendo un gusto". La ventaja es que la "fibra soluble que enlentece la absorción de azúcar en el organismo" las vuelve una "alternativa más nutritiva y mucho más controlada que cualquier paquete industrial" al no tener conservantes. Resultan ser "un gusto con mejor perfil nutricional, especialmente en las versiones sin harina ni azúcar agregada".