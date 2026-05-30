Recetas dulces con ricotta para disfrutar de un bocado muy sano

La ricotta dejó de ser solo el relleno de las pastas para convertirse en la estrella de la cocina saludable. Este queso fresco de origen italiano es "un delicioso clásico porteño" que ofrece una versatilidad única por su sabor neutro. Los expertos destacan que aporta proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitamina A. Además de ser económica, su textura cremosa permite reemplazar la harina, siendo una gran opción para dietas sin gluten o bajas en carbohidratos.

Para que los platos salgan perfectos, hay secretos fundamentales. Es clave escurrirla antes de usar ya que "la diferencia en el resultado es notable" al quitarle la humedad sobrante. También conviene usarla a temperatura ambiente porque "incorporarla fría directamente de la heladera puede generar grumos en la mezcla". Una vez abierta, dura hasta cuatro o cinco días en un envase hermético y los horneados se mantienen bien por tres días.

Una de las opciones más tentadoras es la torta sin harina que es "un postre que sorprende por lo simple que es" y aporta entre nueve y 10 g de proteína por porción. Se prepara con 500 g de ricotta, tres huevos, 120 g de azúcar y dos cucharadas de maicena. Se hornea a 170 o 180 grados por un tiempo de 30 a 45 minutos. Otra alternativa son las barritas con mermelada, que suben la apuesta con 12 o 13 g de proteína. Mezclando dos tazas de ricotta magra, cuatro huevos, cuatro cucharadas de queso crema light y una de almidón de maíz, se logra la consistencia ideal en 35 minutos de cocción.

Finalmente, los cuadraditos de avena y fruta ofrecen "un gustazo digno de una pastelería" con siete u ocho g de proteína. Llevan una base de avena y especias con una cubierta cremosa de ricotta y fruta picada. Lo más importante es que los dejes enfriar bien porque "así se mantiene la forma y las capas se ven perfectas" al servirlos.