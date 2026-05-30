Wanda Nara conveció a la primera famosa para que se sume a MasterChef

Telefe calienta motores para una nueva temporada de MasterChef Celebrity y la gran sorpresa viene de la mano de su conductora. Wanda Nara no solo estará al frente del programa sino que ya empezó a mover sus hilos para armar un elenco que dé que hablar. Según trascendió en las últimas horas Nora Colosimo la madre de la empresaria ya dio el visto bueno y es la primera confirmada para encender las hornallas,.

Nora no es ajena a las cámaras ya que tuvo un paso por la serie vertical Triángulo amoroso. Al recordar esa etapa la mujer mencionó que fueron "ocurrencias de Wanda. Fue divertido, la pasé muy bien, me gustó. Yo no tengo vergüenza y me gustó la actuación" sobre su experiencia previa en la ficción.

Respecto a su llegada al certamen gastronómico la mujer explicó que "para ese me hablaron" y agregó detalles sobre su vínculo con las ollas. "Siempre fui yo quien les cocinó a mis hijas, incluso a mis nietos. No es lo que más me gusta, pero cocino de todo" aseguró dejando en claro que tiene mano para la cocina familiar,.

La conductora tiene crédito abierto para opinar ya que en la edición pasada convenció a Maxi López y Eva Anderson mientras que de la mano del exfutbolista también llegó el Turco Husain. Ahora el objetivo de Wanda es sumar a Daniela Christiansson la actual pareja de López.

Maxi admitió tener miedo por lo que se puede generar con Wanda y sus preguntas picantes pero sostuvo que va a decidir la modelo. Con este panorama la producción espera repetir el éxito de temporadas pasadas con figuras que rindieron muy bien,.