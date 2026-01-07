La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa este enero de 2026 con un sistema de monitoreo de transferencias bancarias y en billeteras virtuales para detectar movimientos que podrían activar controles fiscales automáticos. Según los últimos parámetros difundidos, hay montos máximos que, si se superan, no están prohibidos, pero suelen generar requerimientos de información por parte de entidades financieras y del organismo fiscal.

Para personas físicas, el límite mensual de transferencias, acreditaciones, saldos y movimientos en billeteras virtuales se ubica en $50.000.000. En tanto, las personas jurídicas tienen un tope de $30.000.000, sin que ello signifique una prohibición sino un umbral a partir del cual las operaciones pueden quedar “bajo lupa”.

Publicidad

Además, las extracciones en efectivo no deben superar los $10.000.000 por mes, mientras que las compras como consumidor final tienen el mismo tope de $10.000.000. Si se exceden estos valores, las entidades están obligadas a informar al organismo, que puede solicitar la presentación de documentación que respalde el origen de los fondos involucrados.

Superar los límites no significa una multa automática, pero sí puede desencadenar alertas automáticas, pedidos de aclaración o controles adicionales para verificar que los recursos provengan de actividades declaradas y justificadas.

Publicidad

Los expertos recomiendan conservar comprobantes de ingresos, ventas o servicios prestados, recibos de sueldo o facturas que permitan demostrar el origen legal de los fondos cuando se realizan movimientos significativos.

En definitiva, aunque no existe una “prohibición” estricta para mover dinero, los controles de ARCA buscan asegurar la coherencia fiscal de los contribuyentes y evitar irregularidades en el flujo de fondos en cuentas bancarias y plataformas digitales.