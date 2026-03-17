Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Wanda Nara sorprendió en las semifinales de MasterChef Celebrity al hablar con Ian Lucas sobre su paso por el certamen. La conductora elogió su desempeño diciéndole: “Llegaste hasta acá. Impresionante. Soy testigo de tantas cosas acá adentro. Te peleaste, te amigaste, te enamoraste. Te superaste”.

Nara también señaló el interés del joven por ampliar su público: “Bueno, todo lo hiciste. Vos querías ser conocido también para las amas de casa porque...”. Ante esto, el participante respondió: “Yo las amo. Tengo mucho apoyo ahí de las señoras”.

A pesar de que existe una foto de ambos que parece desmentirla, Evangelina Anderson sigue negando el vínculo amoroso y afirmó: “Mis compañeros me apoyaron todos”. No obstante, la conductora fue contundente sobre lo que percibió en el set: “Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro. Que la verdad que por momentos me quería, no sé, chapar el salero. Porque era como que se vivía fuego. Más fuego que otra cosa”.

Ante la exposición, el influencer se limitó a comentar: “Cosas que pasan. La vida misma”, a pesar de haber tomado previamente la decisión de alejarse de la modelo porque sentía que ella “le estaba restando”.

Durante la charla, Wanda insistió con preguntas personales: “¿Vos entraste soltero y te vas?” y “Y bueno, en esa final, ¿quién te va a acompañar?”. El joven aseguró: “Soltero. Soltero. Ningún anillo, no hay propuesta, no hay nada”.

Además, confirmó que en una eventual final llevaría a su abuela y a su madre, a quienes definió como las mujeres más importantes de su vida. Al ser consultado sobre si la otra protagonista de la historia lo acompañaría, el participante sentenció: “Solo la nona. Abuela, mamá... Los amores más grandes de la vida”. Finalmente, bromeó sobre su deseo de ganar: “Con tal de pasar, que en la final me acompañe Mirol. La hacemos con Mirol en la final, pero yo quiero estar ahí”.