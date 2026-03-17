El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un nuevo paquete de leyes con eje en seguridad, propiedad privada y ajuste del gasto público, en una iniciativa que forma parte de su plan de reformas estructurales.

Entre los principales puntos, el Ejecutivo buscará modificar el Código Penal con el objetivo de endurecer penas y reforzar la respuesta frente al delito, en línea con su política de seguridad.

En paralelo, el paquete incluirá cambios en el marco legal de la propiedad privada, con reformas en la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de manejo del fuego, además de mecanismos de regularización dominial vinculados a la integración socio-urbana.

También se prevé avanzar en la revisión de distintas normativas para adecuarlas al objetivo de equilibrio fiscal. En ese sentido, el Gobierno anticipó modificaciones en leyes como la de glaciares, discapacidad y el financiamiento universitario.

La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir el gasto público y reorganizar el funcionamiento del Estado, con el objetivo de consolidar el orden fiscal y avanzar en reformas de fondo.

El paquete será enviado en los próximos días al Congreso, donde se abrirá el debate legislativo sobre un conjunto de proyectos que impactan en áreas sensibles como seguridad, derechos de propiedad y políticas públicas.