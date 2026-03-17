Cuatro ideas para hacer platos deliciosos con morcilla

La morcilla es una de las achuras más destacadas de la cocina argentina, generalmente asociada al asado y al clásico “matrimonio” con el chorizo. Sin embargo, el cocinero Salvador Mazzocchi, más conocido como Salva La Cocina, propone "llevar la morcilla a la cocina diaria" mediante preparaciones que no requieren brasas.

Según Mazzocchi, "la morcilla también tiene mucho potencial para usarse en otras recetas", ya que su "textura suave y su sabor intenso permiten incorporarlo en platos cotidianos" que se resuelven en sartén u horno.

Entre sus sugerencias se encuentra la morcilla a la española con manzanas y cebolla caramelizada, donde se fríen rodajas del embutido para servirlas sobre una base de cebollas sofritas con azúcar moreno y manzanas tiernas.

Otra opción son las empanadas de morcilla y queso, que consisten en un relleno de cebolla, ajo, morcilla desmenuzada y queso rallado horneado por hasta 25 minutos. También destaca el revuelto gramajo con morcilla, que integra papas bastón fritas, pimientos, cebolla y huevos jugosos con la achura desmenuzada.

Finalmente, propone croquetas de morcilla mezcladas con cebolla caramelizada, muzzarella y queso azul, rebozadas en panko y acompañadas por una peperonata de vegetales quemados a la chapa.