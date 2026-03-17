La Selección Argentina disputará un partido amistoso en el país como despedida antes del Mundial 2026 y ya tiene rival confirmado: será la Selección de Guatemala, en un encuentro previsto para el 31 de marzo.

El partido surge tras la cancelación de la Finalissima frente a Selección de España, que finalmente no pudo organizarse por problemas logísticos y de calendario, lo que obligó a rearmar la agenda de la Albiceleste.

El amistoso se jugaría en Buenos Aires y servirá como última prueba antes de la gran cita mundialista, además de permitirle al equipo despedirse de su público en el país.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para ajustar detalles y evaluar futbolistas en la previa de la lista definitiva para el Mundial.

Además del aspecto deportivo, el partido tendrá un fuerte valor simbólico, ya que marcará la última presentación en suelo argentino de figuras como Lionel Messi antes del viaje a Estados Unidos, México y Canadá

De esta manera, la Selección tendrá un cierre en casa antes del Mundial, con un rival accesible pero funcional para llegar con ritmo y respaldo del público a la máxima competencia internacional.