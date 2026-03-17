Orrego entregó escrituras de vivienda y personerías jurídicas en San Juan

En una jornada marcada por la regularización dominial y el fortalecimiento institucional, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó un acto clave en el que se entregaron 50 actas de posesión y 57 decretos de personería jurídica a diversas entidades de la provincia. La iniciativa busca cerrar procesos legales que, en muchos casos, llevaban años de espera para las familias sanjuaninas.

El programa "Escriturá tu Vivienda" benefició esta vez a vecinos de Chimbas, Capital, Pocito, Rawson, San Martín, Santa Lucía y Rivadavia. Estas actas de posesión son el paso legal previo y necesario para que, en un plazo de diez años y sin reclamos judiciales, los habitantes accedan a la escritura definitiva de dominio.

Durante su discurso, el mandatario provincial enfatizó que la casa no es solo el techo, sino la seguridad que brinda el papel firmado. "La escritura es lo que da el 100% de protección legal a las familias. Muchas veces uno cree que cuando entra a la casa el proceso termina, pero no: sigue y a veces tarda muchos años", señaló Orrego.

Además, el gobernador adelantó que el objetivo de su gestión es dinamizar estos trámites que históricamente han estado estancados. "Este año vamos a tener un récord de escrituras para que las familias puedan disponer de su vivienda, heredarla, ampliarla y también acceder a créditos", aseguró.

El acto también tuvo un fuerte componente social con el fortalecimiento de las organizaciones civiles. Se otorgaron 57 decretos de personería jurídica a instituciones que regularizaron su situación durante 2025, y se entregaron 21 reconocimientos a aquellas entidades que mantienen sus obligaciones administrativas al día.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, acompañaron la entrega, destacando que contar con personería jurídica permite a los clubes, asociaciones y ONG acceder a CUIT, abrir cuentas bancarias y gestionar subsidios o programas estatales de manera transparente.

Desde la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial explicaron que este proceso garantiza que la ocupación del inmueble sea lícita y protege a los habitantes ante posibles conflictos legales. Además, el acta permite a los vecinos acceder a servicios públicos regularizados y aumenta el valor patrimonial de la propiedad.

Las instituciones, por su parte, ahora cuentan con el reconocimiento formal del Estado a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, lo que les brinda una plataforma sólida para continuar trabajando por el bien común en sus comunidades.