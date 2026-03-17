El consumo en Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en febrero, con una caída interanual del 1,9% que marcó el tercer mes consecutivo en retroceso y encendió alertas sobre la fragilidad de la recuperación económica.

Según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo, el descenso acumulado en el primer bimestre del año alcanzó el 1,7%, lo que confirma que el gasto de los hogares sigue sin consolidar un rebote sostenido.

Si bien en la comparación mensual se registró un leve repunte del 1,1%, los analistas advierten que se trata de un comportamiento errático y no de un cambio de tendencia firme.

La caída del consumo se refleja en distintos indicadores de la economía: la recaudación del IVA retrocedió 3,5% interanual en febrero y el patentamiento de autos bajó 3,4%, mientras que el consumo de carne vacuna mostró una fuerte contracción del 14,7% en enero.

Además, el crédito al consumo perdió dinamismo. Las compras con tarjeta crecieron apenas 5,8% interanual, muy por debajo del ritmo registrado en 2025, lo que evidencia cautela de los consumidores en un contexto de tasas de interés todavía elevadas.

Otros sectores también muestran señales de enfriamiento, como recreación y turismo, con menor asistencia a cines y caída en el gasto en patios de comida. Sin embargo, algunos nichos puntuales, como la venta de motocicletas, presentan crecimiento y aportan cierta heterogeneidad al escenario.

En este contexto, los especialistas coinciden en que la recuperación del consumo será lenta y desigual, condicionada por la pérdida de poder adquisitivo y un escenario económico que aún no logra reactivar con fuerza la demanda interna.