El escenario de la asistencia social en Argentina sumará un cambio drástico en las próximas semanas tras la confirmación oficial del Ministerio de Capital Humano. La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que el programa Volver al Trabajo llegará a su fin de manera definitiva el próximo 9 de abril, fecha que marcará la acreditación de la última asignación mensual no remunerativa para los miles de titulares en todo el país y San Juan. Esta medida forma parte de la política de reducción de la intermediación que lleva adelante el Ejecutivo nacional, buscando reformular la asistencia estatal para orientarla directamente hacia la inserción laboral.

Según el comunicado emitido por el Gobierno, los beneficiarios ya están siendo notificados a través de sus correos electrónicos y mediante la plataforma Mi Argentina, donde pueden consultar el estado de su situación y los pasos a seguir en esta transición.

La eliminación del programa no implica la desaparición total del acompañamiento, sino una transformación profunda de su naturaleza. El Ejecutivo nacional implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral que reemplazará la cuota mensual fija, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de oficios y habilidades técnicas que actualmente demanda el mercado de trabajo.

Desde Capital Humano explicaron que este nuevo esquema requiere que los interesados manifiesten su voluntad de capacitarse para acceder a los beneficios de formación. El objetivo final de la gestión nacional es que el Estado deje de otorgar un subsidio permanente y pase a financiar herramientas que mejoren la empleabilidad de los ciudadanos.

El cronograma de cierre estipula que el próximo 9 de abril se realice el último pago correspondiente al mes anterior, y a partir del día siguiente los titulares dejarán de percibir el monto habitual para quedar a la espera de las nuevas convocatorias de formación profesional.

Esta reformulación del sistema de asistencia busca concentrar los recursos en la educación para el trabajo, eliminando la figura de los intermediarios que anteriormente manejaban parte de la logística de estos planes sociales. La medida cierra una etapa clave en la política social argentina y abre un periodo de incertidumbre y adaptación para quienes dependían de esta prestación mensual para el sustento diario.

El comunicado oficial