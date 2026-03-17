Sándwich de albóndigas gratinado: receta clásica de bodegón

El sándwich de albóndigas gratinado se posiciona como un clásico indiscutido de los bodegones porteños, caracterizado por su pan crocante y una capa generosa de muzzarella derretida.

Esta receta, descrita como un plato rendidor y contundente, es sumamente popular en bares y cantinas tradicionales de Buenos Aires donde suele servirse bien caliente. Según la propuesta, es posible lograr una versión fiel al estilo bodegón en casa utilizando ingredientes simples como carne picada, tomate, cebolla y pan tipo pancho.

Para la preparación de las albóndigas, se deben mezclar en un bowl 0,5 kilos de carne picada con sal, pimienta, media cebolla cortada en cubitos y pan rallado, reservando luego las bolitas en la heladera.

Por otro lado, la salsa se elabora salteando media cebolla en dos cucharadas de aceite de oliva, incorporando tres tomates en cubos, una lata de salsa de tomate, sal, pimienta y una cucharada de azúcar. Luego de 15 minutos de cocción a fuego bajo, se añaden las albóndigas para que se cocinen en la salsa, aunque también se pueden sellar en otra sartén previamente.

El armado final consiste en colocar tres albóndigas en cada uno de los seis panes de pancho, cubrirlos con los 500 gramos de muzzarella y llevar a un horno fuerte hasta que se gratinen para su servicio final.