Guiso de lentejas exprés: el secreto para cuando llegue el frío

Ximena Sáenz, la reconocida cocinera e influencer argentina, presentó una propuesta para renovar el guiso de lentejas, uno de los platos más buscados de la cocina casera argentina cuando empieza a asomar el frío.

Esta receta, descrita como contundente, económica y muy rendidora, combina legumbres, verduras y carne en una preparación clásica de los hogares y bodegones locales. Según explica la experta, “el secreto está en usar una olla a presión eléctrica”, ya que este sistema permite concentrar sabores y reducir el tiempo de cocción a apenas 30 minutos, frente a la hora que requeriría habitualmente.

La elaboración comienza cortando 300 gramos de paleta en dados de 3 centímetros para sellarlos en la olla programada en la opción de dorar (número 5) con una cucharada de aceite de oliva.

Posteriormente, se incorporan una cebolla picada, medio morrón rojo, una zanahoria, dos dientes de ajo y media unidad de chorizo colorado para aportar aroma y profundidad al plato. Para completar la base, se añaden media lata de tomate perita, una taza y media de caldo, medio vaso de vino tinto y una taza de 200 gramos de lentejas comunes.

Este sistema acelera la cocción al trabajar con mayor temperatura interna y vapor concentrado, logrando que los ingredientes se integren perfectamente sin necesidad de supervisión constante gracias a sus controles digitales.

Minutos antes de finalizar el programa (opción 7), se agregan los condimentos: una hoja de laurel, media cucharadita de ají molido, sal y pimienta negra a gusto para obtener un resultado intenso, espeso y reconfortante. El resultado es un guiso de textura cremosa con lentejas y carnes tiernas, ideal para un almuerzo abundante o para guardar porciones aprovechando la practicidad de los modelos modernos.