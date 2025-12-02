El último informe de la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, trazó una radiografía actualizada de la pirámide social y reveló que para ingresar al segmento de clase alta un hogar necesita un ingreso mínimo de $7 millones por mes. Este dato, correspondiente al tercer trimestre del año, refleja no solo el ajuste por inflación sino también el ensanchamiento de las brechas económicas.

El estudio, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y complementado con un modelo propio de la consultora, segmenta a la población según el ingreso mensual de los hogares. La única medición que toma como referencia una familia tipo es la línea de pobreza; el resto surge de cálculos propios del informe.

Cómo quedó configurada la pirámide social

En el tramo superior, la clase alta representa al 5% de los hogares y requiere un ingreso mínimo de $7 millones mensuales, aunque su promedio asciende a $12 millones.

Debajo se ubica la clase media alta, que concentra al 17% de la población y demanda ingresos desde los $3,7 millones por mes.

Más abajo aparece la clase media baja, con un umbral de $2,05 millones y un ingreso promedio de $2,4 millones mensuales. Este grupo abarca al 26% de los hogares. Según el informe, la estructura porcentual en estos tres segmentos se mantuvo estable respecto del trimestre anterior, aunque ajustada a la aceleración inflacionaria del 2025.

La base de la pirámide: retrocede la pobreza

Las mayores variaciones se observaron en los sectores más vulnerables. La clase baja en situación de pobreza retrocedió del 26% al 24% de la población en el tercer trimestre. Aquí se agrupan los hogares que no alcanzan ingresos mensuales de $1,18 millones.

En paralelo, creció la clase baja superior (no pobre), que pasó del 24% al 28% de los hogares, con un ingreso promedio de $1,85 millones. Este corrimiento explica la mejora estadística registrada en la base de la pirámide social.

Un país con brechas ampliadas

El informe señala que, en un contexto de inflación persistente y recomposición parcial de ingresos, la pirámide social muestra una leve mejora en su tramo inferior pero continúa exhibiendo una fuerte desigualdad entre los extremos. Con un piso de $7 millones para ser considerado “rico”, la distancia entre la cúspide y el resto de los segmentos se profundiza.

La radiografía del tercer trimestre no solo expone los nuevos umbrales de ingreso, sino también las tensiones económicas que atraviesan a la sociedad argentina en un 2025 marcado por la suba de precios y la reconfiguración del mapa social.